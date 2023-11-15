أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) العاملة في غزة، الأربعاء، إن "عمليتها برمتها أصبحت الآن على وشك الانهيار".

وقالت الأونروا إنه "بحلول نهاية اليوم، لن يتمكن حوالي 70% من سكان غزة من الوصول إلى المياه النظيفة"، حسبما قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في منشور على موقع إكس (تويتر سابقًا).

وأضاف لازاريني أن "توفير الوقود (لحركة) الشاحنات فقط لن ينقذ الأرواح على أي حال. والانتظار لفترة أطول سيكلف الأرواح".

تأتي تصريحات لازاريني بعد تقارير حول موافقة دخول شحنة وقود إلى قطاع غزة لاستخدامها من قبل شاحنات توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وليس من قبل المستشفيات.

في وقت سابق الأربعاء، دخلت أول شاحنة وقود إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر منذ بداية الحرب، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.