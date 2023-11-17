سناتور أمريكي لـCNN: "عدد المدنيين الذين قتلوا داخل غزة غير مقبول”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة القطرية، خديجة بن قنة، تدوينة بفيديو للحظة رفع العلم الإسرائيلي فوق مبنى في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية في القطاع بعد الهجوم الذي شنته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت خديجة بن قنة في تدوينة بصفحتها على منصة أكس (تويتر سابقا): "لأول مرة في تاريخ الحروب منذ العصر الحجري، يعلن طرفٌ انتصاره على طرف آخر من سقف مستشفى وعلى بساطٍ من جثث الرضّع والخُدّج والأطفال.. الاحتفال بالانتصار على الرضّع برفع العلم فوق جثثهم هزيمةٌ تليق بهم.." على حد تعبيرها.

من جهته رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: "دواعشكم أعلنوا الانتصار على جثث الاطفال الذين قتلوهم وأحرقوهم والنساء اللواتي اغتصبوهن في غلاف غزة.. هذه هي اخلاقية دواعش حماس الذين تدافعين عن جرائمهم البشعة.. عندما نسمع نباح أبواق حماس نتأكد أن الضربة التي تتكبدونها قوية جدا".

يشار أن حماس نفت عدة مرات تورطها في قتل الأطفال، وقال المسؤول في المكتب الإعلامي للحركة باسم نعيم، في بيان الشهر الماضي إن الهجوم المفاجئ واسع النطاق الذي شنته على إسرائيل، "عملية دفاعية" و"عملية فلسطينية داخلية".

وزعم نعيم أن "العملية استهدفت فقط القواعد والمجمعات العسكرية الإسرائيلية"، رغم وجود أدلة تثبت عكس ذلك، قائلا: "كانت هناك تعليمات واضحة من كبار قادة كتائب القسام بتجنب استهداف المدنيين أو قتلهم".

يذكر أن الهجمات الإسرائيلية في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص بالقطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، التي تستمد أرقامها من وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.