شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- تجمع ما لا يقل عن 60 فلسطينيا تقطعت بهم السبل في مصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عند معبر رفح الحدودي على أمل العودة إلى ديارهم في قطاع غزة، خلال فترة توقف القتال.

ووصلوا إلى المعبر، وهم يدفعون عربات محملة بحقائب السفر، على أمل العودة إلى ديارهم بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من القتال.

وكانت زينات الجندي، التي سافرت إلى مصر لتلقي العلاج الطبي قبل الحرب، يائسة من العودة إلى أسرتها.

وقالت زينات الجندي: "نريد أن نعانق أطفالنا. نريد أن نكون شهداء بين أطفالنا. في مصر، نحن كالجسد بلا روح": وأضافت: "روحنا مع أطفالنا في وطننا غزة".

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان في بيان، صباح الجمعة، إنه سيتم السماح للفلسطينيين بدخول غزة من مصر لأول مرة منذ بداية الحرب.

وأضاف رشوان: "للمرة الأولى منذ بدء العدوان، سيسمح الجانب المصري بدخول الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناء على رغبتهم".