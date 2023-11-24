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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه دمر عددا من الأنفاق في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأنه استكمل "الاستعدادات العملياتية" قبيل الهدنة المُتفق عليها.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي دمر "طريقا لأنفاق تحت الأرض، وعددا من ممرات الأنفاق في منطقة مستشفى الشفاء".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي استكمل استعداداته العملياتية وفقا لخطوط القتال في فترة الهدنة".

وأردف البيان قائلا إن القوات الإسرائيلية واصلت ضرب أهداف "خلال النهار والليل الماضيين" قبل الهدنة"، دون أن يحدد عدد الهجمات.

ودخلت الهدنة في قطاع غزة، حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للقطاع، الجمعة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية القطرية، الخميس، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن.