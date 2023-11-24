مسيرات حاشدة في الأردن رفعت شعارات منها "المقاومة خيارنا"

آيات خضورة.. مدونة توثق الحياة تحت القصف في غزة قبل أن تُقتل بغارات كثيفة ببيت لاهيا

عمّان، الأردن(CNN)-- خيّم بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، على هتافات وشعارات الأردنيين الذين خرجوا في مسيرات حاشدة في أرجاء متفرقة من المملكة الجمعة، وشارك الآلاف بمسيرة مركزية في منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان رُفعت فيها لافتات "المقاومة خيارنا".

ودعت قوى إسلامية ويسارية وقومية ومستقلة، إلى المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، بعد أن أدى المشاركون أيضا صلاة الغائب على أرواح ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة.

وأطلق المشاركون هتافات دعت الحكومة الأردنية إلى مواصلة خطواتها التصعيدية ضد الجانب الإسرائيلي، كإلغاء معاهدة وادي عربة للسلام وتشكيل جبهة أردنية "لمقاومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مرددين هتافات مؤيدة للناطق العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام، المعروف بأبو عبيدة، قائلين: "أبوعبيدة قالها.. الأردن واحنا رجالها" و"بالمقاومة ننتصر" و"شباب الأردن لبّى".

ورفع مشاركون صورا لأطفال غزة، وصورا للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب عليها "مجرمو حرب"، واعتبر مشاركون أن "الهدنة هي بشائر نصر للمقاومة الفلسطينية"، ترافعت مع إطلاق "تكبيرات".

كما رفع مشاركون لافتات حملت عبارات "ماء العدو احتلال" و"الياسين ما يزال يرعبهم" و"سيري سيري يا حماس". كما رفعت الإعلام الأردنية والفلسطينية خلال مسيرة وسط البلد، وسط وجود أمني مكثف دون رصد أية احتكاكات.

وخرجت مسيرات في مدن مختلفة منها إربد شمال المملكة ومعان جنوب البلاد.

وأكدت الحكومة الأردنية في عدة تصريحات سابقة، حرصها صون حرية التعبير، وأهمية استمرار المسيرات الداعمة والمتضامنة مع أهل قطاع غزة، مع الإشارة إلى خروج أكثر من ألف مسيرة منذ بداية الأحداث في غزة.