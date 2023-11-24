نحو ساعة على دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.. إليكم آخر التطورات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، وأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" سيبدأ عند الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه، وفيما يلي آخر التطورات أولا بأول:

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- قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، إنه سيتم إطلاق سراح 39 فلسطينيا من السجون، الجمعة، كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن من غزة، لافتا إلى أنه سيتم نقل الفلسطينيين من سجنين (الدامون ومجيدو)، وكلاهما جنوب شرق حيفا، ونقلهم إلى سجن عوفر، جنوب رام الله في الضفة الغربية، لإجراء الفحوصات النهائية من قبل الصليب الأحمر، ومن هناك سيتم نقلهم عبر معبر بيتونيا القريب إلى بلداتهم وقراهم في الضفة الغربية.

- أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها. قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي.. بضمن ذلك لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".

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- قال رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، فارس قدورة، لشبكة CNN إنه لم يتلق بعد قائمة بأسماء الأشخاص المتوقع إطلاق سراحهم، الجمعة، مشيرا إلى أنه يتوقع إطلاق سراح حوالي 30 إلى 35 شخصاً غداً كمجموعة أولى، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى عند حاجز بيتونيا الواقع جنوب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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- بتصريح لشبكة CNN، قال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعتقد أن الإسرائيليين يترقبون حدوث ذلك بأمل، وسنرى عودة 13 إسرائيليًا غدًا، هذا هو أملنا، ولكن علينا أن ننتظر ونرى، نحن نعرف من نتعامل معه، حماس منظمة إرهابية وحشية وعديمة الرحمة وعلينا أن نكون مستعدين لأشياء غير متوقعة".

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- بلغ عدد القتلى في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول: 14,854 شخصا، من بينهم 5,850 طفلا، وفقا لمعلومات من سلطات حماس في القطاع، في حين قدرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله التي تأخذ بياناتها من المستشفيات ومصادر أخرى في قطاع غزة، عدد القتلى بـ 12700 بتقريرها الصادر، الاثنين.