مُفتي عُمان يعلق عن الهدنة في غزة: نصر على أحزاب الظلم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، على التوصل لهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس التي استمرت منذ تنفيذ الحركة لهجوم داخل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الخليلي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "نهنئ الشعب الفلسطيني المسلم على ما أحرزه من النصر العزيز على أحزاب الظلم. لقد أحيا هذا النصر أمل الأمة بعد ما أماتته نكبات الأيام، وبعث ضمير العالم من مرقده، فخاب بذلك أمل الصهاينة والمتصهينين من العرب وغيرهم، وجلَّلهم الخزي والعار أبد الدهر. وتلك سنة الله التي لا تتبدل!".

صورة أرشيفية لمفتي عُمان (يمين الصورة) مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (وسط) وعلي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العام 2014 Credit: FAISAL AL-TAMIMI/AFP via Getty Images)

دخلت الهدنة في قطاع غزة، حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للقطاع (الثامنة صباحا بتوقيت مكة) وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية القطرية، الخميس، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، على أن يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.

يبدو أن الهدنة متماسكة رغم وابل من نيران المدفعية الإسرائيلية وصفارات الإنذار التحذيرية من الصواريخ التي دوّت في الدقائق الأولى التي تلت دخول حيّز التنفيذ، وقال صحفيو شبكة CNN في سديروت، جنوب إسرائيل، إن أصوات نيران الأسلحة الثقيلة توقفت حوالي الساعة 7:18 صباحًا بالتوقيت المحلي، ولفتوا إلى أنهم سمعوا ما بدا وكأنه إطلاق نار من أسلحة صغيرة داخل غزة بعد حوالي 20 دقيقة، لكن يبدو أن نيران المدفعية والغارات الجوية والصواريخ توقفت.