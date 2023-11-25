دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام طهران بدور وساطة للإفراج عن رهائن تايلانديين لدى حركة حماس في غزة، بناء على طلب من السلطات التايلاندية، طبقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال كنعاني في تصريحات، السبت: "منذ الأسبوع الأول بعد اندلاع الحرب في غزة، وبناء على طلب السلطات التايلاندية، أجرى وزير خارجية تايلاند مباحثات مع نظيره الإيراني في الدوحة، وطلب منه تسهيل إجراءات الإفراج عن رهائن تايلانديين".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه "قد تمت متابعة الأمر بصورة مشتركة بين إيران وقطر، كما سُلمت إلى المسؤولين في حماس قائمة بأسماء هؤلاء الرهائن، لينظروا في الأمر من منطلق إنساني"، طبقا لوكالة "إرنا".

وأشار كنعاني إلى أن "مسؤولي حماس أخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، حيث جرى الإفراج عن عدد من الرهائن التايلانديين"، وذلك خلال أول أيام الهدنة في غزة، بحسب إرنا.

وكان متحدث باسم الخارجية القطرية أعلن، الجمعة، أن عدد من أفرجت عنهم حركة حماس، بلغ 13 من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني.