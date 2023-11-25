إسرائيل تصدر بيانا بشأن القائمة الثانية من الرهائن المقرر إطلاق سراحهم

(CNN) -- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، أن الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) والجيش تسلما القائمة الثانية للرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم، السبت، كجزء من الإطار المتفق عليه مع حركة "حماس".

وقال البيان إن مسؤولي الأمن يراجعون قائمة الأسماء، فيما قدم منسق شؤون الرهائن والمفقودين غال هيرش معلومات لأسر الرهائن.

ولفت البيان أنه لن يتم نشر القائمة إلا بعد تسلم السلطات الإسرائيلية الرهائن ويكونوا في أمان.

يذكر أن وزارة الخارجية القطرية أكدت، الجمعة، أنه تم تبادل مجموعة أولية من الرهائن لدى "حماس" بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في إطار الاتفاق الي أبرم بين "حماس" و إسرائيل، الأربعاء.