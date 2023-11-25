مراسل CNN: لا يبدو أن هناك ميل للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.. والمناوشات الحدودية مستمرة

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(CNN)-- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، السبت، أن مركبة تابعة لها تضررت، بعد أن تعرضت دوريتها لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية.

وكتبت قوة اليونيفيل، في منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقًا: "أُصيبت الدورية حوالي الساعة 12 ظهرًا، بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، في منطقة عيترون بجنوب لبنان".

وأضافت اليونيفيل أن "هذا الحادث وقع خلال فترة هدوء نسبي على طول الخط الأزرق"، موضحة أنه لم يصب أي من قوات حفظ السلام.

وقالت اليونيفيل إن رئيس البعثة وقائد القوة، اللواء أرولودو لازارو ساينز حث، الجمعة، الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف "دوامة العنف هذه، مذكرًا الجميع بشدة بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة".

وأضافت اليونيفيل السبت أن "الهجوم على قوات حفظ السلام، المكلفة بالحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مقلق للغاية".

ومضت اليونيفيل قائلة إنها تدين "هذا العمل"، مذكرة أطراف النزاع "بالتزاماتهم من أجل حماية قوات حفظ السلام، وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، السبت، إنه على علم بالحادث ويتحقق من التقرير.