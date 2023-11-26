آيات خضورة.. مدونة توثق الحياة تحت القصف في غزة قبل أن تُقتل بغارات كثيفة ببيت لاهيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد إمام الحرم المكي الأسبق، عادل الكلباني، على مدون وجه له انتقادات مستشهدا بتدوينة له منشورة العام 2012 عن قطاع غزة.

واستشهد صاحب حساب "ربيع شاتيلا"، بتدوينة الكلباني المنشورة في 28 مايو/ أيار 2012 وورد فيها: "أثناء حصار غزة جلست مع أحد كبار العلماء وأعضاء اللجنة وسألته لمٓ نسمع صوت كل أحد غيركم متى ستنطقون؟ أجاب: ولا حنا بحاتسين".

وعلق ربيع شاتيلا على تدوينة الكلباني قائلا: "مدلس منافق تشترى وتباع ببضعة فلوس.. المنافقين مثلك في الدرك الاسفل من الجحيم"، ليرد الكلباني بتعليق مساء السبت قائلا: "لا يعجَبن أحدٌ رآني حافيا.. أبلت نعالي ألسنُ السفهاءِ".

ويذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا مطلع الشهر الجاري، حثت فيه "عموم المسلمين في المملكة العربية السعودية بالمسارعة في المساهمة بالحملة الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، عبر منصة ’ساهم‘ التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها.