ساويرس يرد على طرح "حماس حافظت على سيناء" ويبين "إيجابية وحيدة" للحركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على ان هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر وما تلاه من تبعات الحرب التي شنتها إسرائيل في غزة "حافظ على سيناء".

الطرح نشره صاحب حساب Dr.Yahya Ghoniem وقال فيه: "انتصرت حماس، فأفشلت صفقة القرن، فحافظت لنا على سيناء.. انتصرت حماس، فأفشلت طريق الحرير الهندي الإماراتي، فحافظت لنا على قناة السويس.. انتصرت حماس، فأفشلت تهجير أهالي الضفة إلى الأردن، فأبقت للهاشميين ملكهم.. انتصرت حماس، فأفشلت التطبيع وإسرائيل الكبرى التي رفع خريطتها النتنياهو في الأمم المتحدة، فحافظت على مصر والسعودية والأردن وسوريا والعراق.. لو يعلم المصريون والعرب قيمة حماس لقبلوا أرجلَ مجاهديها الحافية ورؤوسَهم العالية ورددوا: ما وفيناكم حقكم أيها الأبرار.. ولكن العرب قوم يجحدون!"

ورد ساويرس قائلا: "بجد؟؟ وًمن كان سيفرط في سينا منا لكي يحافظوا لنا عليها؟ وهل تدمير غزة والخمسة عشر ألف شهيد.. انتصروا لهم ايضا؟ بعيدا عن الشعارات في رأيي ان الإيجابية الوحيدة لهم هي إعادة الحياة إلى القضية الفلسطينية بعد ان حاول نتانياهو ان يدفنها… ويقضى على حل الدولتين!".

ويشار إلى أن هذا الجدال يأتي في الوقت الذي دخلت فيه الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الثالث، الأحد، بعد سقوط نحو 15 ألف قتيل في القطاع جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول من بينهم نحو 6000 طفل، وفقا لمعلومات من سلطات حماس في غزة.