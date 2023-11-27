لجنة حماية الصحفيين: عدد القتلى من الصحفيين يرتفع إلى 57 على الأقل منذ بدء الحرب بغزة

(CNN)-- قالت حركة حماس إنها تريد تمديد الهدنة التي استمرت أربعة أيام مع إسرائيل، التي دخلت يومها الرابع وشهدت حتى الآن إطلاق سراح ثلاث مجموعات من الرهائن الإسرائيليين من غزة وثلاث أخرى من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي بيان صدر مساء الأحد، قالت حماس إنها تريد "تمديد التهدئة بعد انتهاء فترة الأربعة أيام، من خلال جهود جادة لزيادة عدد المفرج عنهم من السجون على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني".

وفي وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع، قالت قطر، التي لعبت دورًا مركزيًا في التوسط في الاتفاق، إنها أيضًا تأمل في تمديد الهدنة، التي تتضمن شرطا لتمديد يوم إضافي لكل عشرة رهائن تكون حماس مستعدة لإطلاق سراحهم.

وأضاف "ما نأمله هو أن الزخم الذي نتج عن عمليات الإفراج... ومن هذا الاتفاق لمدة أربعة أيام سيسمح لنا بتمديد الهدنة إلى ما بعد هذه الأيام الأربعة، وبالتالي الدخول في مناقشات أكثر جدية حول بقية الرهائن". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، لشبكة CNN السبت.

كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تصريحات الأحد عن رغبته في تمديد وقف القتال.