"نمنا بأمان لكن نستعد لاحتمال قصفنا وقت انتهائها".. عامل إغاثة لـCNN عن الحياة في غزة وسط الهدنة بين إسرائيل وحماس

مع قرب انتهاء الهدنة المؤقتة.. سفير إسرائيل لدى أمريكا: لن نسمح بعودة حماس لحكم غزة

ما الذي ينتظر غزة غدًا؟ هدنة جديدة أم عودة الى الحرب

(CNN)-- انضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إلى الدعوات المطالبة بتمديد وقف القتال في قطاع غزة، محذرًا من وجود خطر حقيقي من التصعيد الإقليمي.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل، الاثنين، أشاد الأمين العام لحلف الناتو بالهدنة بين إسرائيل وحماس، التي أدلت إلى "إطلاق سراح الرهائن وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية" إلى غزة.

وقال ستولتنبرغ: "أدعو إلى تمديد الهدنة. وهذا سيسمح بتقديم الإغاثة التي يحتاجها سكان غزة بشدة، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن حلف الناتو تابع الضربات الأخيرة على مواقع أمريكية في العراق وسوريا. وأضاف أن التحالف تابع أيضًا "الهجمات على سفن تجارية"، في إشارة على ما يبدو إلى الهجمات الأخيرة التي يشتبه في أن إيران ووكلاءها نفذوها.

وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون لشبكة CNN، الجمعة، إن سفينة حاويات تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي. جاء ذلك في أعقاب اختطاف سفينة شحن، من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، في جنوب البحر الأحمر قبل أيام.

وأوضح ستولتنبرغ أن سلسلة الهجمات هذه "تؤكد خطر التصعيد" في الشرق الأوسط، وخص إيران بالذكر، مؤكدًا أنها "يجب أن تسيطر على وكلائها".