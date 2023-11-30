مع قرب انتهاء الهدنة المؤقتة.. سفير إسرائيل لدى أمريكا: لن نسمح بعودة حماس لحكم غزة

(CNN)—أصدرت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، الخميس، بيانا وجهت فيه مقاتليها للحفاظ على وضعية الاستعداد القتالي العالي في الساعات الأخيرة من الهدنة مع إسرائيل في حال عدم تجديدها.

وقالت إن مقاتليها يجب أن يظلوا في هذا الوضع ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد الهدنة، التي من المقرر أن تنتهي في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي (8 صباحا بتوقيت مكة).

ويأتي بيان القسام في حين تستمر المفاوضات لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم حل هذه القضايا قبل انتهاء الهدنة الحالية مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال استئناف القتال.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي اجتمع في وقت متأخر من ليلة الأربعاء مع استمرار المحادثات.

وقال محلل شؤون السياسة والعلاقات الخارجية في شبكة CNN، باراك رافيد، على وسائل التواصل الاجتماعي أن "المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن حماس اقترحت عبر وسطاء إطلاق سراح أقل من 10 رهائن أو إطلاق سراح رهائن ليسوا من النساء والأطفال. وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه إذا لم تقدم حماس قائمة تضم 10 نساء وأطفال بحلول الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، فسوف يستأنف القتال".