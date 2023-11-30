قطر توضح الشروط باتفاق تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، تمديد اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ولذلك لليوم السابع موضحة أن الاتفاق هو بالشروط نفسها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، ورد فيه: "أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية وفقا لما أورده البيان "استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

ويذكر أن تمديد الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل، صباح الخميس، هو التمديد الثاني للهدنة الأولية التي استمرت 4 أيام منذ الجمعة، وأسفرت عن عودة 70 رهينة إسرائيلية وإطلاق سراح ثلاثة مواطنين إسرائيليين مزدوجي الجنسية وأربعة وعشرين مواطنًا أجنبيًا، مقابل ذلك تم إطلاق سراح 210 فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.