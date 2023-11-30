"هي روح الروح".. شاهد تأثر هذا الجد عندما استذكر آخر ليلة لحفيديه قبل مقتلهما بغارة جوية في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر الجهود الدولية لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتي تنتهي عند الساعة السابعة صباح الخميس، بالتوقيت المحلي (الساعة 8 صباحا بتوقيت مكة) وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات:

Credit: Chris McGrath/Getty Images)

- أكدت حركة حماس تمديد التهدئة مع إسرائيل، قائلة في بيان: "تم الاتفاق على تمديد الهدنة لليوم السابع وهو الخميس".

Credit: Ahmad Hasaballah/Getty Images)

- قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه تم تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس لليوم السابع، في ظل جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن بما يتوافق مع بنود الاتفاق فإن الهدنة ستستمر، وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "نظرًا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية اطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة".

- تمديد الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل، صباح الخميس، هو التمديد الثاني للهدنة الأولية التي استمرت 4 أيام منذ الجمعة، وأسفرت عن عودة 70 رهينة إسرائيلية وإطلاق سراح ثلاثة مواطنين إسرائيليين مزدوجي الجنسية وأربعة وعشرين مواطنًا أجنبيًا، مقابل ذلك تم إطلاق سراح 210 فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

- اتهمت حماس إسرائيل بالتسبب في تعثر محادثات تمديد الهدنة، وفقا لبيان صادر عن الحركة، قالت فيه إن إسرائيل رفضت عرضا باستلام 7 نساء وأطفال محتجزين وجثث 3 آخرين زعمت أنهم قتلوا في القصف الإسرائيلي مقابل تمديد الهدنة.

- أصدرت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، الخميس، بيانا وجهت فيه مقاتليها للحفاظ على وضعية الاستعداد القتالي العالي في الساعات الأخيرة من الهدنة مع إسرائيل في حال عدم تجديدها.

Credit: EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي اجتمع في وقت متأخر من ليلة الأربعاء مع استمرار المحادثات حول الهدنة مع حماس.

Credit: Mark Wilson/Getty Images)

- يناقش مسؤولو الإدارة الأمريكية مع نظرائهم الإسرائيليين كيفية حماية آلاف المدنيين الذين فروا إلى جنوب غزة إذا استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية المنطقة بمجرد انتهاء وقف القتال مع حماس في نهاية المطاف، وفقًا لمصادر أمريكية.