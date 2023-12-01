(CNN)-- أعربت قطر، التي لعبت دورا رئيسيا في مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحماس، عن أسفها العميق لتجدد العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الجمعة، إن "استمرار قصف قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة، يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".
وتعهدت قطر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة الهدوء. وأوضحت الوزارة أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة التهدئة.
وأضافت الوزارة أن "قطر تدين جميع أشكال استهداف المدنيين والعقاب الجماعي ومحاولات تهجير سكان غزة بالقوة".
وأردف بيان الوزارة أن قطر تطالب أيضا بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان التدفق المستمر ودون عوائق لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع".