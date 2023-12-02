(CNN)-- قال هشام عدوان، المتحدث الإعلامي باسم هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، لشبكة CNN، إن 50 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية عبرت الحدود بين مصر وغزة، السبت.
ومن جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني على صفحته الرسمية على فيسبوك، عبور الشاحنات.
وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه "تستقبل الآن شاحنات مساعدات عبر معبر رفح من شركائنا في الهلال الأحمر المصري".
والجمعة، انتهت الهدنة التي استمرت سبعة أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
واتهمت إسرائيل الحركة الفلسطينية المسلحة بانتهاك الاتفاق بإطلاق النار على إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف أكثر من 400 هدف في غزة خلال أول 24 ساعة بعد انتهاء الهدنة.