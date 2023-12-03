الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مناطق في جنوب غزة تضم نازحين من الشمال

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين مغادرة مساحات واسعة من قطاع غزة، بما في ذلك عدد من الأحياء في الأجزاء الجنوبية من القطاع، بعد أن استأنف هجومه العسكري هناك.

وفي وقت سابق الأحد، طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين إخلاء عدة مناطق جنوب شرق خان يونس، وهي مدينة في جنوب غزة حيث لجأ إليها الكثيرون بحثًا عن مأوى في الأسابيع الأخيرة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من الناس التحرك جنوبًا.

وقال الجيش، في بيان ناطق بالعربية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "من أجل سلامتكم، ندعوكم للانتقال إلى مراكز إيواء النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، الشابورة، الزهور، وتل السلطان".

ليس من الواضح عدد الأشخاص في غزة الذين يمكنهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأن الكهرباء والوصول إلى الإنترنت لا يمكن الاعتماد عليهما بسبب الحرب.

في وقت لاحق الأحد، أمر الجيش الإسرائيلي السكان أيضًا بمغادرة بعض المناطق في شمال غزة، بما في ذلك جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة. وقد تم استهداف العديد من المناطق في السابق بضربات مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي.

أصدر الجيش الإسرائيلي خريطة جديدة لغزة، الجمعة، حيث قسم القطاع إلى مئات القطع والمربعات المرقمة التي أطلق عليها "مناطق الإخلاء".

وقال الجيش إنه سيستخدم الخريطة لنصح الناس بإخلاء المناطق المدنية التي تقول إن حماس أقامت فيها بنية تحتية عسكرية.

كما أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات في مناطق جنوب غزة تضمنت رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) الذي يصل إلى الخريطة عند مسحها – إذا كان لدى المستخدمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وهو أمر متقطع للغاية في غزة.

ولم تنجح محاولات شبكة CNN للاتصال بالسكان في خان يونس للسؤال عما إذا كانوا قد شاهدوا الخريطة يومي السبت والأحد، بسبب ضعف خطوط الاتصال.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 1.8 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 80% من السكان، مشردون داخليًا، بعد أن اضطروا بالفعل إلى مغادرة منازلهم.