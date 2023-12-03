نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

إسرائيل تشن سلسلة غارات مدمرة على شمال غزة وأنباء عن عشرات القتلى

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(CNN)-- تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، بعد استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن مجددا، السبت، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل "غير قابل للتفاوض"، وذلك في تصريحات خلال منتدى في كاليفورنيا، ولكنه شدد أيضا على أن حماية المدنيين في غزة، أمر بالغ الأهمية لنجاح إسرائيل على المدى الطويل ضد حماس.

وقال أوستن: "لقد تعلمت شيئا أو اثنين عن حرب المدن خلال الوقت الذي قضيته في القتال بالعراق وقيادتي لحملة هزيمة داعش، الدرس ليس أنه يمكنك الفوز في حرب المدن من خلال حماية المدنيين. الدرس المُستفاد هو أنه لا يمكنك الفوز في حرب المدن إلا من خلال حماية المدنيين".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "كما ترون، في هذا النوع من القتال، فإن مركز الثقل هو السكان المدنيين، وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".

وأردف أوستن قائلا: "لقد أوضحت مرارا لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بعد انهيار هدنة هشة شهدت إطلاق سراح عشرات الرهائن، الجمعة.

وتتفق تعليقات أوستن مع تصريحات كمالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، التي قالت إن "عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا".

وأضافت هاريس: "بينما تسعى إسرائيل لتحقيق أهدافها العسكرية في غزة، نعتقد أنه يتعين على إسرائيل القيام بالمزيد لحماية المدنيين الأبرياء".

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، السبت، إن الغارات الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 15207 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 40652 آخرين، وإن ما لا يقل عن 70% من القتلى من النساء والأطفال.

وأدى الحصار الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني إلى نقص كبير في الغذاء والوقود والأدوية، وسحق النظام الطبي، وترك 2.2 مليون من سكان غزة عرضة لخطر الجفاف والمجاعة.

وقدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن حوالي 1.8 مليون شخص قد نزحوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين ترقى إلى مستوى جريمة حرب، وكذلك إجلاءهم قسرا.