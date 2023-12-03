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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين ويكشف طبيعة الأهداف التي قصفها في غزة ليلا

الشرق الأوسط
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إسرائيل تشن سلسلة غارات مدمرة على شمال غزة وأنباء عن عشرات القتلى

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جنديين بصفوفه في العمليات بقطاع غزة ليرتفع بذلك مجموع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 66 جنديا.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن طائرات مقاتلة ومروحيات قصفت أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة خلال الليل، بما في ذلك فتحات أنفاق ومراكز قيادة ومرافق تخزين أسلحة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مقاتلي حماس، وقتلهم بطائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل باتجاه القوات البرية.

وأوضح أيضا أن القوات البحرية الإسرائيلية قصفت أهدافا تابعة لحماس، بما في ذلك البنية التحتية والقوارب التابعة للحركة.

وانتهت صباح الجمعة الماضية، هدنة دامت 7 أيام بين حماس وإسرائيل.

وكان قد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، السبت، أن إسرائيل ستواصل عملياتها البرية في غزة حتى تحقيق جميع أهدافها.

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