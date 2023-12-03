إسرائيل: رصد قذيفة صاروخية من سوريا واستهداف مصدر الإطلاق

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

مذيعة CNN تسأل متحدثًا باسم الجيش الإسرائيلي أين كان يفترض أن يذهب الفلسطينيون بعد الغارة؟.. شاهد رده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، رصده لقذيفة صاروخية أطلقت من داخل الأراضي السورية لافتا إلى أنه لم يتم اعتراضها وفقا للسياسة المتبعة.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قال فيها: "في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة. قوات جيش الدفاع قصفت بالمدفعية مصادر الإطلاق"، دون تقديم تفصيل إضافية.

وتابع أدرعي في التدوينة ذاتها: "كما قام مخربون في وقت سابق الليلة الماضية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات.. كما قصف حيش الدفاع بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان".

وفي غزة، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن طائرات مقاتلة ومروحيات قصفت أهدافا في قطاع غزة خلال الليل، بما في ذلك ممرات الأنفاق ومراكز القيادة ومنشآت تخزين أسلحة، مضيفا أن "مقاتلي حماس استهدفوا وقتلوا بطائرة بدون طيار كانت تعمل في اتجاه القوات البرية.."