إسرائيل تعلن توسيع عملياتها البرية لتشمل "جميع أنحاء" قطاع غزة

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن إسرائيل وسعت عملياتها البرية لتشمل قطاع غزة بأكمله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، في مؤتمر صحفي الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة".

وشدد هغاري أيضًا على "أهمية المساعدة الجوية التي تقدمها القوات الجوية للقوات البرية"، قائلاً إن "الضربات الجوية ضد مقرات الإرهاب ومنشآت تصنيع الأسلحة والأنفاق الإرهابية ومواقع إطلاق الصواريخ تحد من التهديدات التي تواجه العملية البرية".

وأضاف: "سياستنا واضحة: سنضرب بقوة أي تهديد ضد أراضينا".

استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، الجمعة، بعد نهاية أسبوع من الهدنة الإنسانية المؤقتة. كانت تقارير سابقة أفادت بتعرض جنوب القطاع للقصف، الأحد، حيث مكان تواجد غالبية السكان النازحين، وذلك بعد أسابيع من تركيز هجومها على الشمال.

وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات، الأحد، تدعو سكان غزة إلى إخلاء المزيد من المناطق في جنوب القطاع.