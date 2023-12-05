نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

قصف مخيم جباليا.. شاهد عيان لـCNN: كان بمثابة "نهاية العالم" والأشلاء "في كل مكان"

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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية "أكملت تطويق" مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، حيث تسعى لاستكمال عملياتها الهجومية ضد نشطاء حماس في شمال القطاع.

وتعرض المخيم، الأكبر في غزة، لضربات إسرائيلية متجددة في الأيام الأخيرة، بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "نفذ عملية ضد معاقل حماس في جباليا، واستهدفت قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا أنه "سيطر على مواقع عسكرية رئيسية تم منها تنفيذ هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي".

وأردف الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على أسلحة ومنصات إطلاق "في مجمعات مدنية"، وأنه "حدد ودمر مواقع صواريخ عثر عليها في حديقة منزل في شمال قطاع غزة".

وجباليا هو مخيم للاجئين مكتظ بالسكان تم إنشاؤه بعد وقت قصير من الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1948، عندما فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طُردوا من الأراضي التي شملت دولة إسرائيل الوليدة حينها، ثم مُنعوا لاحقا من العودة. والمخيم عبارة عن منطقة مزدحمة بالمباني، وتصطف المنازل والمتاجر والمباني السكنية مقابل بعضها البعض.

وقال شهود عيان ومسعفون في القطاع، إن الضربات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي استهدفت قادة حماس والبنية التحتية للجماعة المسلحة في المخيم، تسببت في أضرار كارثية، وقتلت عددا كبيرا من الأشخاص.