الجيش الإسرائيلي يعلق على قرار نقل جنود من حدود غزة قبل هجوم "حماس"

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه "لن ينتظر حتى نهاية الحرب في غزة للتحقيق في الإخفاقات المحتملة" بشأن منع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، للصحفيين: "لن نؤجل كل شيء حتى نهاية الحرب، هذا هو قرارنا، نحن نفكر في النقطة الصحيحة بالنسبة لنا للبدء في القيام بذلك، لأنه يجب علينا تقديم هذه الإجابات للعامة".

وأضاف أن التحقيقات ستتضمن تقييما لقرار نقل قوات من حدود غزة إلى الضفة الغربية في الأيام التي سبقت هجوم "حماس".

وتابع هاغاري: "لقد تم نقل القوات بالفعل، وأنا أقول أنه سيتم مناقشة هذا في مراجعة العمليات، وسيتم تقديم الإجابات بشكل كامل للعامة".

كانت القناة 11 الإسرائيلية قالت، الأحد، إنه تم نقل أكثر من 100 جندي في 5 أكتوبر من حدود غزة إلى الضفة الغربية، وجاء التقرير بعد أسابيع من التكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ونفي الجيش الإسرائيلي.

وعندما سئل عن المتحدث عن نقل الجنود، رد هاغاري بقوله إن "تلك القرارات يتم اتخاذها في نهاية كل أسبوع، وفقا لتقييم الوضع الذي تجريه هيئة الأركان العامة، حول مكان نشر قوات الاحتياط، فيما يتعلق بالتهديدات"، وأضاف: "سنحقق في هذه القضية".

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، في تصريحات سابقة، إنه يجب التحقيق في الإخفاقات، لكن هذا ليس الوقت المناسب.