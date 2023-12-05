الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

(CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إنه "لا يوجد مكان آمن" يذهب إليه الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإخلاء في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي طلب من المدنيين مغادرة مساحات واسعة من قطاع غزة، بما في ذلك عدد من الأحياء في الأجزاء الجنوبية من القطاع، بعد أن استأنف هجومه العسكري هناك.

وبحسب بيان صدر عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، فقد أعرب غوتيريش عن شعوره بـ"قلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية" بين إسرائيل وحركة "حماس" والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى في غزة "بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من غزة وتجدد العمليات البرية والغارات الجوية المكثفة من قبل القوات الإسرائيلية، بشكل متزايد في جنوب غزة".

وقال البيان إن الأمم المتحدة تناشد القوات الإسرائيلية "تجنيب المدنيين المزيد من المعاناة، وكذلك تجنب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تفاقم الوضع الإنساني في غزة".

وأضاف البيان: "يجب حماية المدنيين بما في ذلك العاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات".

وكذلك أعرب غوتيريش عن "قلقه البالغ" أيضا إزاء "تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك العدد الكبير من القتلى والاعتقالات، والعمليات الأمنية الإسرائيلية المكثفة وعنف المستوطنين، والهجمات على الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين"، وفقا البيان.

ودعا إلى "وقف إطلاق نار مستدام، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

ومن جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إن النظام الذي تم تطبيقه في الأيام الأخيرة لتحديد المناطق "غير الآمنة" في غزة "ليس مثاليا ولكنه أفضل شيء يمكننا القيام به".

ووزع الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة منشورات في غزة تحتوي على رمز الاستجابة السريعة QR-code ، المرتبط بخريطة على الإنترنت تقسم قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خرائط على حسابه في منصة "إكس" يحذر سكان غزة من مغادرة مساحات كبيرة من الأراضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، لمراسلة شبكة CNN إيرين بورنيت، الاثنين، إن النظام "قد لا يكون مثاليًا، لكنه أفضل شيء يمكننا القيام به".

وكانت إمدادات الكهرباء والإنترنت عير مستقرة للغاية في غزة.

وأعلنت شركة Netblocks، وهي شركة مراقبة الإنترنت ومقرها لندن، عن انقطاع شبه كامل للإنترنت في غزة يوم الاثنين.

ولم تنجح محاولات شبكة CNN في نهاية هذا الأسبوع للاتصال بالناس في خان يونس لسؤالهم عما إذا كانوا قد شاهدوا الخريطة، وذلك بسبب ضعف الاتصال.

وقال كونريكوس: "نحن نحاول التواصل مع الفلسطينيين، ونحاول إبلاغهم مسبقا بالمكان الذي سيحدث فيه القتال حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات اللازمة والانتقال من المكان الذي سيحدث فيه القتال".