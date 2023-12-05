(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، لشبكة CNN، إنه على الرغم من التزامه بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة بشكل آمن، إلا أن "الأولوية القصوى هي إخراج الرهائن الأمريكيين".

وأضاف سوليفان ردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس خيارات لتأمين إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية بشكل منفصل، بصرف النظر عن المفاوضات الجارية، قال سوليفان، لمراسلة CNN، إم جي لي إن المسؤولين الأمريكيين "يتحدثون مع الرئيس(جو بايدن) حول جميع خياراته في تأمين إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين"، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إجراء تلك المناقشات الدبلوماسية الحساسة خلف أبواب مغلقة".

وأشار إلى "المناقشات المكثفة" الجارية والتي تضم الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر حول أفضل السبل لتحقيق استراتيجية من شأنها إخراج جميع الرهائن".

وفي سياق متصل، قال جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض إن إدارة بايدن أجرت محادثات مع إسرائيل حول المدة التي قد يستغرقها هجومها ضد حركة "حماس"، دون الخوض في تفاصيل المحادثات.

وأضاف: "أعتقد أنه نظراً لحساسية هذه العملية العسكرية، لن يكون من الحكمة بالنسبة لي أن أكشف عن ذلك علنا لكم جميعا، لكنه موضوع حديث نجريه مع إسرائيل".

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي كثف فيه كبار المسؤولين الأمريكيين تحذيراتهم بشأن حماية أرواح المدنيين بينما توسع إسرائيل هجومها في جنوب غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه "متردد للغاية" في إصدار حكم حول ما إذا كانت إسرائيل "أكثر دقة" في عمليتها العسكرية في غزة لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

وأضاف: "ما أفضل القيام به هو مجرد ذكر الحقائق كما أراها، والحقائق التي أراها على مدار الأيام القليلة الماضية هي أن إسرائيل حددت منطقة محددة للغاية، وطلبت من الناس مغادرة تلك المنطقة".

وتابع: "إسرائيل نسقت بالفعل بدء عملياتها العسكرية على الأرض في الجنوب بهذا النوع من الإخطار، والآن، ما لا أستطيع الحكم عليه هو عدد الأشخاص في تلك المنطقة، حتى الآن، الذين تلقوا تلك الاتصالات، لأنني لست على الأرض، لذلك لا أعرف ذلك".

وشدد سوليفان على أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل "أنهم بحاجة إلى استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة لديهم للتأكد من أنهم عندما يتحركون فعليا بالقوة إلى منطقة في الجنوب، فإنهم يفعلون ذلك ببعض الثقة في أن الناس قد حصلوا بالفعل على ممر آمن للخروج من تلك المنطقة".

وأكد مجددا أن أحد "الدروس الرئيسية" المستفادة من العمليات الإسرائيلية في شمال غزة هو أنه يجب على إسرائيل "منح المدنيين الوقت والقدرة والفرصة الحقيقية لمغادرة المنطقة" قبل بدء العملية البرية.

ولكن، بعد أن تم الضغط عليه مرتين، الاثنين، بشأن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد لاحظت أي تغيير لاحق في الاستهداف من إسرائيل منذ يوم الجمعة، رفض سوليفان الإفصاح عن رأيه، وقال لشبكة CNN: "حسنا، ما سمعتموه، وسمعتموه مني أيضا، هو الافتراض الأساسي بأن مقتل مدني بريء واحد هو عدد كبير جدا، وأن عددا كبيرا جدا من المدنيين الأبرياء ماتوا في هذا الصراع".

وأضاف: "الولايات المتحدة تجري محادثات يوما بعد يوم مع النظراء الإسرائيليين حول الخطوات التي يريدون أن تتخذها إسرائيل لحماية المدنيين".