نتنياهو يوضح موقفه من تولي قوة دولية مسؤولية الأمن في غزة

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

(CNN) -- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون المسؤول عن نزع السلاح في قطاع غزة بعد الحرب، رافضا فكرة تولي قوة دولية مسؤولية الأمن في القطاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها نتنياهو إلى السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة بعد الحرب.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "في اليوم التالي للحرب: يجب نزع سلاح غزة، ولكي يتم ذلك، هناك قوة واحدة فقط يمكنها ضمان ذلك، وهذه القوة هي الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "لا يمكن لأي قوة دولية أن تكون مسؤولة عن ذلك، لقد رأينا ما حدث لأماكن أخرى تم جلب القوات الدولية إليها لنزع السلاح".

كان نتنياهو تحدث، لشبكة CNN، في نوفمبر/تشرين الثاني، عن دور أمني ستلعبه إسرائيل في غزة ما بعد الحرب، لكنه لم يوضح التفاصيل.