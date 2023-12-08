مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

(CNN) -- أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها ستفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لتفتيش شاحنات المساعدات "في الأيام القليلة المقبلة"، فيما أشاد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة بـ"المؤشرات الواعدة" التي تشير إلى هذا التطور.

وقال العقيد إيلاد غورين الذي يرأس القسم المدني في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي: "سنفتح معبر كرم أبو سالم للتفتيش فقط، وسيحدث ذلك في الأيام القليلة المقبلة"، وأضاف أنه سيكون من الضروري فتح المعبر إذا أرادت إسرائيل تفتيش أكثر من 200 شاحنة يوميا متجهة إلى غزة.

ولم يحدد ما إذا كان سيتم السماح للشاحنات بالمرور إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم نفسه بعد التفتيش أو ما إذا كانت ستحتاج إلى عبور معبر رفح في مصر، والذي يستخدم بالفعل لتوصيل المساعدات.

وبعد ساعات قليلة، قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث في مؤتمر صحفي في جنيف إن هناك "مؤشرات واعدة" تشير إلى أن المعبر الذي "سيتم فتحه قريبا"، ولم يقدم غريفيث أيضا أي تفاصيل بشأن الدور الذي سيؤديه المعبر بالضبط إذا تم فتحه.

وتدعو الأمم المتحدة منذ عدة أسابيع إلى فتح المعبر، قائلة إن ذلك سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية الأكثر أهمية إلى غزة.