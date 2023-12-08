دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة أجراها رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، أيهود ألومرت، وما قاله عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو وحكومته وبالأخص وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

جاء ذلك في مقابلة لأولمرت مع قناة TRT التركية الرسمية حيث قال: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو هو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل عليه أن يرحل، وجود بن غفير أمر فظيع وجود سموترييش أمر فظيع وجود مجموعة التلة في الضفة الغربية أمر فظيع".

وتابع قائلا: "ما اعتقده حول بن غفير ورفاقه أوضحته في إسرائيل ليس في تركيا بل في إسرائيل وأمامهم بأكثر الوسائل وضوحا سميتهم أعداء قلت إنهم سفاحون وهم قتلة وإرهابيون، قلت ذلك عن أناسي وعن وزرائي، حكومتي منذ 2009 كانت السياسة الإسرائيلية سلبية تماما ولم تكن مستعدة للانخراط في عملية ذات معنى وضرورية لم يتبعوا السياسة التي حددتها التي حملت فرصة حقيقية للسلام.."

وأضاف: "أنا لا أعفي الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 من مسؤوليتها عن عدم التوصل.. اعتقد أنه (نتنياهو) خطر على إسرائيل ويجب أن يطرد فورا ويلقى به إلى الخارج".

وتأتي تصريحات أولمرت المتداولة في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط أوضاع إنسانية مزرية في القطاع ودعوات وجهود دولية للتوصل إلى تهدئة وإدخال مساعدات والحيلولة دون وقوع المدنيين ضحايا للصراع.