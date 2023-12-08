(CNN)-- رد كل من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الجمعة على الصور الواردة من غزة، والتي أظهرت اعتقالًا جماعيًا من قبل الجيش الإسرائيلي لرجال أجبروا على خلع ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، والركوع في الشارع، معصوبي الأعين وداخل عربات عسكرية.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لمذيع CNN، جيك تابر، عن الصور: “إنهم أعضاء حماس وأعضاء حماس المشتبه بهم”، وأضاف: "تم تجريدهم من ملابسهم للتأكد من أنهم لا يحملون متفجرات".

ولم يكن من الممكن الجمعة لشبكة CNN التواصل مع حماس للتعليق على هذه المزاعم.

واتهم عزّت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إسرائيل في بيان بـ"اعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء هم "نازحون فلسطينيون مدنيون"، ووصف الأمر بـ"الجريمة المفضوحة" وطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل.

وكان بعض الرجال المحتجزين على الأقل مدنيين ليس لهم أي انتماء معروف للجماعات المسلحة، وفقًا لمحادثة أجرتها CNN مع أحد أقاربهم ووفقا لبيان صادر عن جهة العمل التي ينتمي لها بعضهم، وهي شبكة إخبارية.

تحدثت شبكة CNN الخميس مع هاني المدهون، شقيق و قريب بعض المعتقلين، والذي نفى أن يكون لهم أي صلة بجماعات مسلحة.

ونشر المدهون على وسائل التواصل الاجتماعي أن أقرباءه أطلق سراحهم.

وقالت صحيفة العربي الجديد الخميس إن من بين المعتقلين أحد مراسليها، ضياء الكحلوت، مع أسرته. واعتبارا من مساء يوم الخميس، قالت صحيفة العربي الجديد إنهم يُعتبرونهم مفقودين، ودعت لجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج عن المراسل.