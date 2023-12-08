سفيرة أمريكا بعُمان: مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني يستحق دولة

نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

المعشّر لـCNN بالعربية: حل الدولتين لم يعد ممكنا وأدعو لمنح الفلسطينيين الحقوق المتساوية إلى حين التفاوض على شكل الحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في سلطنة عُمان، آنا اسكروهيما، إلى ملف القضية الفلسطينية وذلك في مقطع فيديو للشعب العُماني مقدمة نفسها بمناسبة توليها منصبها في السلطنة.

وقالت اسكروهيما في مقطع الفيديو الذي نشرته السفارة الأمريكية بعُمان على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "وصلت للمنطقة وهي تمر بأوقات صعبة، نحن مقتنعين أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة بهم ومستقبلا خاليا من العنف، والأمر واضح أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الامن طويل الأمد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا يعني أن يعيش الشعبان جنبا إلى جنب ويتمتعان بقدر متساو من الحرية والفرص والكرامة.."

وتابعت: "الآن وأكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى الحوار حتى لو كان موضوعا معقدا وصعبا في بعض الأحيان، اشتهرت عُمان بتشجيع رسالة التسامح والاحترام والحث على الحوار المتبادل مكا أن دورها كوسيط في المنطقة أمر تقدره الولايات المتحدة كثيرا.."

وقالت السفيرة في مقطع الفيديو: "أنا السفيرة الجديدة للولايات المتحدة في عُمان وصلت أنا وعائلتي لهذا البلد الجميل واتطلع للتعارف على السلطنة شعبا وثقافة، والعمل معا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا والتي تمتد لقرابة مائتي سنة".

وتابعت: "سنركز على توسيع الروابط الاقتصادية والثقافية والتعليمية التي ترسخ شراكتنا وعلى دعم أهداف التنويع الاقتصادي للسلطنة لخلق فرص جديدة للمستقبل.."