نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

"إذا في حد عايش يعطيني نفس".. فلسطيني يصرخ بينما يبحث عن ناجين تحت الأنقاض بغزة

صور اعتقالات جماعية وأشخاص شبه عراة في غزة.. مراسل CNN يفصّل ما نعلمه حتى الآن

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

‏(CNN) -- أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة" لوضع حد للعنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب بيان لقصر الإليزيه.

ووفقا للبيان، أكد ماكرون أيضا على أهمية إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة حتى تتمكن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها من الوصول إلى المدنيين داخل القطاع.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة يعد "أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا"، وكذلك أكد على ضرورة حماية المدنيين في غزة وتحقيق "وقف دائم لإطلاق النار".

وفي وقت سابق الجمعة، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن الموافقة على بناء 1800 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية.

ووفقا لبيان، قالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية بموافقتها على مثل هذا البناء "تعرض حل الدولتين للخطر".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن، الثلاثاء، عن سياسة جديدة لمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية من القدوم إلى الولايات المتحدة.