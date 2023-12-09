الجيش الإسرائيلي يصدر 4 تعليمات "عاجلة" لسكان غزة

نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الجيش الإسرائيلي، السبت، "تعليمات عاجلة" لسكان قطاع غزة حول العمليات التي يقوم بها في القطاع.

جاء ذلك بتدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلا: "سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة وبشكل خاص في منطقة خان يونس وشمال القطاع. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة"، معددا ما يلي: