(CNN)-- ذكر متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، لشبكة CNN، الجمعة، سبب اعتقال الرجال الذين ظهروا في صور وهم مجردين من ملابسهم في غزة، وكانت الصور انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس.

وقال المتحدث، إيلون ليفي، لمراسلة CNN بريانا كيلار: "الأشخاص الذين نراهم في هذه الصور جميعهم إرهابيون مشتبه بهم"، وأضاف: "عندما نجد رجالا في سن الخدمة العسكرية في المناطق التي كنا نحث على إخلاءها منذ أكثر من شهر، لأن هذه هي معاقل حماس حيث شهدنا قتالا عنيفا في المناطق الحضرية، نحتاج إلى القبض على هؤلاء الأشخاص، ومعرفة هوية الإرهابيين، وإذا كان هناك أشخاص ليسوا إرهابيين في الواقع، فسيتم إطلاق سراحهم بالطبع".

وأظهرت صور من غزة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، الرجال وهم مجردين من ملابسهم الداخلية، راكعين في الشارع، ومعصوبي الأعين، ومكدسين في مركبة عسكرية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، رد كل من الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" على الصور الواردة من غزة، حيث قال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لمذيع CNN، جيك تابر، عن الصور: "إنهم أعضاء حماس المشتبه بهم"، وأضاف: "تم تجريدهم من ملابسهم للتأكد من أنهم لا يحملون متفجرات".

ولم يكن من الممكن الجمعة لشبكة CNN التواصل مع "حماس" للتعليق على هذه المزاعم.

واتهم عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في بيان ، إسرائيل بـ"اعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء هم "نازحون فلسطينيون مدنيون"، ووصف الأمر بـ"الجريمة المفضوحة" وطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل.

وكان بعض الرجال المحتجزين على الأقل مدنيين ليس لهم أي انتماء معروف للجماعات المسلحة، وفقا لمحادثة أجرتها CNN مع أحد أقاربهم ووفقا لبيان صادر عن جهة العمل التي ينتمي لها بعضهم، وهي شبكة إخبارية.

وتحدثت شبكة CNN، الخميس، مع هاني المدهون، شقيق و قريب بعض المعتقلين، والذي نفى أن يكون لهم أي صلة بجماعات مسلحة، ونشر المدهون على وسائل التواصل الاجتماعي أن أقرباءه أطلق سراحهم.

وقالت صحيفة "العربي الجديد"، الخميس، إن من بين المعتقلين أحد مراسليها، ضياء الكحلوت، مع أسرته.

واعتبارا من مساء يوم الخميس، قالت الصحيفة إنهم يُعتبرونهم مفقودين، ودعت لجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج عن المراسل.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري، الجمعة، إن العشرات من المشتبه بهم الذين اعتقلوا في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية تم نقلهم إلى إسرائيل للتحقيق معهم.

وأضاف هاغاري، خلال إيجازه اليومي: "نقضي على العديد من الإرهابيين، ونرى تدريجيا المزيد من الذين يستسلمون خلال المعارك، ويسلمون أنفسهم لقواتنا، وخلال الـ48 ساعة الماضية، ألقينا القبض على أكثر من 200 مشتبه به، وتم نقلهم إلى الأراضي الإسرائيلية للتحقيق".

وتابع أن الجيش الإسرائيلي في "مرحلة مكثفة" من عمليته البرية في غزة، وذكر: "تعمل قواتنا في قلب مراكز ثقل حماس في شمال وجنوب قطاع غزة في وقت واحد، ونخوض معارك شرسة ضد إرهابيي حماس الذين يختبئون تحت الأرض ويصعدون بسبب نشاط قواتنا".