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(CNN)-- أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، بحثا خلاله الوضع في قطاع غزة، بحسب بيانين من الكرملين والرئاسة المصرية.

وقال الكرملين إن بوتين شكر السيسي "على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم، وكذلك في إيصال المساعدات الإنسانية من روسيا إلى قطاع غزة".

وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي "عرض أيضا انطباعاته عن زيارته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك المفاوضات التي أُجريت في موسكو مع الرئيس الإيراني".

وبحسب الكرملين، ناقش الجانبان قضايا التعاون الروسي- المصري، وأعربا عن اهتمامهما بتوسيع نطاق "شراكتهما الاستراتيجية" بشكل أكبر.

ومن جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن "الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض السيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، والمساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء".

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن "الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد، وأهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".