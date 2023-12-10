نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 63 صحفيًا جراء حرب غزة.. و90% منهم فلسطينيون

كل ما نراه هو الجثث.. شاهد كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على الأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تعليق نشاطه العسكري لمدة 4 ساعات تبدأ الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في الحي الإداري برفح وذلك لأغراض إنسانية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قال فيها: "عاجل سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة وبشكل خاص في منطقة خان يونس. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة: سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الإداري في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود".

وتابع: "القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس. يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه!".

وأضاف: "جيش الدفاع سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس. التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح".