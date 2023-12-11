وزير خارجية الأردن لـCNN: محادثات اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل توقفت.. ومعاهدة السلام "سيتراكم عليها الغبار"

هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الإثنين، مهند مبيضين، إن الدعوة إلى تنفيذ إضراب "شامل" للتضامن مع غزة، تعد "دعوة مقدّرة"، إلا أنها "مُضرة في الوقت ذاته بالاقتصاد الوطني الأردني"، في وقت كان الأردن هو أول من كسر الحصار على القطاع، على حد قوله.

وبيّن مبيضين وهو وزير الاتصال الحكومي أيضًا، أن مشاركة الأردنيين هي "الأكثر حيوية وتفاعلا والتزاما بالإضراب الشامل الذي نُفذ اليوم"، داعيًا في الوقت ذاته الأردنيين إلى "إعادة توجيه" هذا النوع من التحركات، بما يساهم بشكل أكبر في دعم غزة، كأن يتم تخصيص ريع المبيعات لهذا اليوم لصالح سكان القطاع.

وقال مبيضين، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية: "موقف الأردن متقدم سياسيًا ودبلوماسيًا. لم نكن بحاجة إلى الإضراب ودماء الأردنيين سالت في غزة وكنا أول دولة كسرت الحصار عليها".

ورأي مبيضين أن "الإضراب هو للتأثير والضغط على الحكومات التي كانت بحاجة إلى اتخاذ مواقف أكثر حسما من الحرب على غزة".

وشدد مبيضين، على ضرورة الذهاب دوما إلى بدائل أكثر فاعلية تتناسب مع "وحدة الصف الأردني".

وجدد الوزير حديثه حول حرص المملكة على الاستمرار في توجيه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، من المستلزمات الطبية وشحنات القمح، فضلا عن استمرار عمل "المستشفيات الميدانية".

وقدّرت مصادر غير رسمية ترواح خسائر الإضراب في الأردن ما بين 130 إلى 150 مليون دينار أردني (211 مليون دولار)، مع تجاوز نسب الالتزام بالإضراب في المملكة تلك الموجودة في دول محيطة، مثل تركيا ولبنان .