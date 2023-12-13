مسؤول أمريكي لـCNN: إسرائيل بدأت إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

ما هي التحديات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي في أنفاق حماس؟ محلل عسكري يوضح

(CNN) -- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم بدأوا إجراء "اختبارات دقيقة" لإغراق بعض الأنفاق في قطاع غزة بمياه البحر"على نطاق محدود" لمعرفة ما إذا كان ذلك سيعمل على تدهور شبكة الأنفاق على نطاق أوسع.

وأضاف المسؤول أن الإسرائيليين "ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت هذه الخطة ستنجح أم لا، لكنهم أكدوا للولايات المتحدة أنهم حريصون على اختبارها فقط في الأنفاق التي لا يعتقدون أن هناك رهائن محتجزين فيها".

وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي التعليق.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إنه يعتقد أن 135 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حركة "حماس"، و أن بعضهم مواطنون أمريكيون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه "دمر ما لا يقل عن 500 فتحة نفق في غزة وحدد موقع أكثر من 800 منها حول القطاع".

وقال الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن العديد من فتحات الأنفاق "تقع في مناطق مدنية وداخل مباني مدنية".

وفي عام 2021، زعمت "حماس" أنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر (311 ميلا) تحت غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم دقيقا أم كذب.