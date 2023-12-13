نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

ما هي الآلية المتبعة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة؟ سوليفان يوضح لـCNN

(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN ، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي للسماح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول مباشرة إلى غزة بشكل طارئ.

وسمحت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، بتفتيش شاحنات المساعدات في معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لا يزال يتعين على هذه الشاحنات العودة عبر مصر قبل دخول غزة عبر معبر رفح.

وفي حين أن هذه الخطوة تضاعف قدرة إسرائيل على تفتيش شاحنات المساعدات، إلا أنها لا تحل الاختناق الذي يظهر عند معبر رفح.

وذكر المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار القضية مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما الأخير يوم الخميس.

وقال المسؤولون إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان حث أيضا نظراءه الإسرائيليين على فتح المعبر بين إسرائيل وغزة قبل وصوله إلى إسرائيل لعقد اجتماعات، الخميس.

وصرح سوليفان، لشبكة CNN في مقابلة، الثلاثاء، بأن "معبر رفح لا يستطيع استيعاب كمية كافية من المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني التي تتزايد مع تزايد عدد النازحين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى القدرة التي يوفرها معبر كرم أبو سالم بشكل طارئ للحصول على المزيد من الغذاء والماء والأدوية والضروريات لتوزيعها على المدنيين الفلسطينيين، ونحن نطرح ذلك بشكل عاجل على الحكومة الإسرائيلية حيث نطلب منهم القيام بذلك في أسرع وقت ممكن بسبب طبيعة الوضع الإنساني على الأرض".

ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الخطوة الأمريكية.

وترفض إسرائيل حتى الآن هذه الفكرة، فقد قطعت جميع المساعدات التجارية والإنسانية من إسرائيل إلى غزة منذ أن شنت "حماس" هجومها المفاجئ، وتعهدت بقطع كافة العلاقات مع غزة.

وقال الكولونيل موشيه تيترو، المسؤول الكبير في مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الذي ينسق تدفق المساعدات إلى القطاع، لشبكة CNN، الاثنين، إن السماح بدخول المساعدات مباشرة إلى غزة من معبر كرم أبو سالم "ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي ويتطلب قرارا سياسيا لتغيير ذلك".

وأضاف تيترو: "سنرى ما إذا كان هذا خيارا، ولكن في الوقت الحالي نتحدث فقط عن إجراء التصريح الأمني والتفتيش في المعبر".

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة أن بإمكانها زيادة القدرة على عبور ما يكفي من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا قال إن بلاده "توصلت بشكل نهائي إلى نتيجة مفادها أن الأمر ليس كذلك".

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الولايات المتحدة تدعو إلى ضرورة فتح المعبر لمعالجة "الوضع الطارئ" طالما كانت هناك حاجة إنسانية.

ويؤدي الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين ويؤدي إلى وضع إنساني يائس على نحو متزايد.

ويقول مسؤولو المساعدات الإنسانية إن الملاجئ في جنوب القطاع، حيث يتم توجيه المدنيين للفرار، مكتظة وتعاني من نقص الموارد.