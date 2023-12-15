القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم شركة بي إنفستمنتس القابضة، التقدم بعرض شراء إجباري لشركة أوراسكوم المالية القابضة، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، من خلال مبادلة الأسهم بواقع سهم من "بي إنفستمنتس" مقابل 56.76 سهم من "أوراسكوم"، ووفقا لمسؤول بشركة بي إنفستمنتس يهدف العرض إلى إنشاء كيان جديد في الاستثمار المباشر، متوقعا إتمام الصفقة بحلول فبراير/ شباط المقبل.

وبعدما تخارج من استثماراته في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتجه ساويرس عام 2021 إلى تقسيم شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى شركتين الأولى أوراسكوم القابضة ويتبعها 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة، والثانية أوراسكوم المالية القابضة ونقل لملكيتها شركتي ثروة كابيتال، وبلتون المالية القابضة، وباع الأخيرة إلى شركة شيميرا الإماراتية العام الماضي مقابل 20 مليون دولار.

وقال حازم بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد تقديم عرض شراء إجباري على شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة سهم من شركة بي إنفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أوراسكوم، ووجهت الدعوة للجمعية العامة لشركة بي إنفستمنتس للموافقة على زيادة رأس المال، ومن ثم التقدم بعرض الشراء الإجباري للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على العرض، وإتاحته أمام مساهمي أوراسكوم لقبوله من عدمه.

ووفقا للإفصاح المرسل للبورصة، ستدعو شركة بي إنفستمنتس القابضة، الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، للانعقاد للنظر في زيادة رأسمال الشركة من خلال المبادلة، وذلك بزيادة رأسمال الشركة من 800.1 مليون جنيه وبحد أقصى 1.174 مليار جنيه بزيادة قدرها 374.3 مليون جنيه، وذلك بإصدار أسهم نقدية عددها 74.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد بالإضافة لعلاوة إصدار بواقع 20.233 جنيه للسهم.

وأضاف بركات، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "الهدف تقديم عرض شراء إجباري لشركة أوراسكوم المالية القابضة خلق كيانًا أكبر في مجال الاستثمار المباشر"، موضحا أن شركة بي إنفستمنتس "نجحت في تقديم نموذجا ناجحا لشركات الاستثمار المباشر المقيدة بالبورصة، وبالاندماج مع أوراسكوم، والتي تعمل في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأمين الطبي، يمكن للكيان الجديد تقديم المزيد من الناجحات".

وتحولت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إلى تحقيق ربحية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 محققة 25.9 مليون جنيه (837.5 ألف دولار) مقابل خسائر بلغت 161.6 مليون جنيه (5.2 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتابع أن "نجيب ساويرس سيستمر في الكيان الجديد بعد اندماج أوراسكوم مع بي إنفستمنتس وسيصبح من أكبر المساهمين، ولكن لن يستمر في عضوية مجلس الإدارة"، متمنيا أن تنجح في إتمام الصفقة بحلول فبراير.

وتوسع ساويرس في الاستثمار بقطاع العقارات في السوق المصري خلال السنوات الماضية من خلال شركته أورا ديلفوبرز إيجيبت، والتي حققت مبيعات بلغت 55 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) هذا العام، كما تعتزم إطلاق مشروعين جدد في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي بمساحة 175 فدانًا للأول، و218 فدانًا للثاني خلال العام المقبل، وفقًا لتصريحات صحفية لنجيب ساويرس نقلتها وسائل إعلام محلية.

من جانبه، قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن اندماج شركة بي إنفستمنتس مع أوراسكوم المالية القابضة "سيحقق إضافة لقطاع الاستثمار المباشر في مصر، لما تمتلكه الشركة الأولى من خبرات ونجاحات في مجالات الأوراق المالية والاستثمار المباشر، فيما تمتلك الثانية حصص وخبرات في شركات لا تعمل بها الأولى مثل التأمين والتمويل الاستهلاكي، مما سيجعل الكيان الجديد من أكبر شركات الاستثمار في الأصول بمصر".

وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن شركة بي إنفستمنتس اختارت الاستحواذ على شركة أوراسكوم بهدف "التوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وزيادة حجم محفظة الاستثمارات المباشرة، متابعًا كما سيؤدي هذا الاستحواذ على زيادة المنافسة بين شركات الاستثمار المباشر في مصر، وجذب استثمارات أجنبية من الخارج".