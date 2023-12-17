نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- علّق البابا فرانسيس، الأحد، على وفاة أم وابنتها كانتا تحتميان داخل كنيسة العائلة المقدسة في غزة، بعد أن قال قادة الكنيسة إنهما قتلا برصاص قناص من الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت البطريركية اللاتينية في القدس – التي تشرف على الكنائس الكاثوليكية في جميع أنحاء قبرص والأردن وإسرائيل وغزة والأراضي الفلسطينية – هذا الادعاء في بيان السبت. وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق عندما تم الإعلان عن هذا النبا للمرة الأولى، وجدّدت طلب التعليق الأحد.

وقال بابا الفاتيكان: "ما زلت أتلقى أخبارًا خطيرة ومحزنة للغاية بشأن غزة. وأصبح المدنيون العزل هدفاً للقنابل وإطلاق النار. وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى وذوو إعاقات وأخوات".

وأضاف البابا: "هذا إرهاب وحرب. نعم، إنها حرب؛ إنه إرهاب. لهذا السبب يقول الكتاب المقدس إن "الله يضع حدًا للحرب... يكسر القوس والرمح يقطعه". دعونا نصلي إلى الرب من أجل السلام".

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس إن غالبية العائلات المسيحية داخل غزة لجأت إلى داخل الرعية منذ بداية الحرب، مضيفة أن دبابات الجيش الإسرائيلي استهدفت أيضًا دير الراهبات الأم تريزا، الذي يضم 54 شخصًا معاقًا وهو مكتظ بالسكان، وهو جزء من مجمع الكنيسة".