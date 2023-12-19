نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

قصف مخيم جباليا.. شاهد عيان لـCNN: كان بمثابة "نهاية العالم" والأشلاء "في كل مكان"

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(CNN)-- قال مدير عام وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة منير البرش، إن 27 شخصًا على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 110 آخرين في غارات جوية إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة، الثلاثاء.

وقال البرش، عبر موقع إكس (تويتر سابقًا)، إن "إجمالي الشهداء منذ الصباح في مجازر بلدة ومخيم جباليا 27 شهيدًا و110 إصابات"، بينهم صحفيان مصابان، وصلوا إلى مركز جباليا الطبي صباح الثلاثاء.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام وزارة الصحة.

وأضاف الطبيب أنه يعتقد أن عددًا كبيرًا من الجرحى والقتلى ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال البرش إن الجيش الإسرائيلي اعتقل طبيبًا يدعى عدنان البرش، استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، مع 10 آخرين من الطاقم الطبي من داخل مستشفى العودة في جباليا.

وأضاف الطبيب لـCNN، أن هناك غارتين وقعتا على الأقل في جباليا صباح الثلاثاء، إحداهما بالقرب من مركز جباليا الطبي، والثانية أصابت مدخل مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه CNN، الثلاثاء، شوهد أشخاص يتسلقون أكوامًا كبيرة من الأنقاض أمام المباني المدمرة في جباليا، لمساعدة الجرحى.

تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن مزاعم الغارات الجوية والاعتقالات. وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق أنه لا يستهدف المستشفيات، بل "معاقل حماس" فقط. وتتهم حماس بوضع أهداف عسكرية "عمدًا وبشكل منهجي" داخل السكان المدنيين، وهو ما تدحضه الجماعة المسلحة.