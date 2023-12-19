نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن أوروبا "تفقد أرضية أخلاقية" مع بقية العالم بسبب موقفها من الحرب في غزة.

وقال بوريل في تصريحاته في قمة القارة الكبرى 2023 في وادي أوستا بإيطاليا: "في الوقت الحاضر، في رأيي، من الواضح أننا في عملية فقدان الأرضية الأخلاقية مع جزء كبير بشكل متزايد من العالم، وليس العالم العربي فقط".

وأضاف بوريل: "بين الأوروبيين، هناك حساسيات مختلفة للغاية يمكن تفسيرها أيضًا بأسباب تاريخية وثقافية".

وتابع: "هناك عدد معين من الدول المستعدة دائمًا لدعم إسرائيل" بسبب ما وصفه بوريل بـ"عقدة الذنب السيئة بشأن المحرقة". وقال: "وهذا شعور لا يشاركه فيه الجميع لأن الجميع لم يشارك في هذه اللحظة المروعة في التاريخ الأوروبي".

وتعد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها المجر والنمسا، من بين أقوى الداعمين الدوليين لإسرائيل.

وكان بوريل قد دعا في وقت سابق أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي إلى دعم الدعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، قال بوريل إن الوقت قد حان لفرض الاتحاد عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن بوريل قال، الاثنين الماضي، إنه يتطلع إلى فرض حزمة عقوبات جديدة على حماس. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل حماس منظمة إرهابية.