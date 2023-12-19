هرتسوغ: إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة.. والمسؤولية على عاتق السنوار

(CNN)-- قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إن إسرائيل مستعدة للاتفاق على هدنة جديدة مع حماس لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن وزيادة حجم المساعدات لقطاع غزة، لكنه قال إن الحركة تقف في طريق ذلك.

وقال هرتسوغ خلال اجتماع لسفراء أكثر من 80 دولة: "يمكنني أن أكرر حقيقة أن إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية من أجل تمكين إطلاق سراح الرهائن. إن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار وقيادة حماس".

وتأتي تصريحات الرئيس الإسرائيلي في الوقت الذي يبدو فيه أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستعد للتصويت على قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية، وسط احتمالات بأن الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت، الأمر الذي سيسمح بتمرير القرار.

ويعد دور الرئيس الإسرائيلي شرفي إلى حد كبير، ويتم اتخاذ القرارات الرئيسية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية.

حتى الآن، كان موقف نتنياهو متناقضًا تجاه فكرة الهدنة الجديدة، حيث قال، من بين أمور أخرى، إنه لا يريد مناقشة كيفية المضي قدمًا في أي مفاوضات محتملة.