نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل فلسطيني قال إنه مُتهم بأنه ممول بارز لحركة حماس، ومتورط في تحويل ملايين الدولارات إلى الجناح العسكري للحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الممول المزعوم صبحي فروانة قُتل خلال "عملية استهداف وسط رفح" في قطاع غزة نفذتها مقاتلة إسرائيلية. وليس من الواضح ما إذا كانت الضربة قد قتلت أي شخص آخر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "كان فروانة ممولا بارزًا، وشارك مع أخيه في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى منظمة حماس الإرهابية وجناحها العسكري في قطاع غزة، من خلال شركة (همسات) للصرافة التابعة لهما، خلال السنوات القليلة الماضية".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، "تعتمد على هذه الأموال"، وبالتالي "تتضاءل قدراتها بدونها".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن فروانة كان يدرك أن هذه الأموال، التي شملت دفع رواتب المقاتلين وتعزيزات عسكرية، "ستكون حيوية لمواصلة قدرة الجناح العسكري لحماس على القتال".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الصرافين يجرون التحويلات المالية بأسلوب المقاصة وغسل الأموال، بينما يتجنبون النظام المالي الدولي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وقوات الأمن الأخرى "سيواصلون جهودهم لقطع شريان الحياة لتمويل حماس".

ولم تعلق حماس على الفور على مقتل فروانة المزعوم.