(CNN)-- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، الثلاثاء، مقتل 297 نازحا على الأقل، لجأوا إلى منشآت وكالة "الأونروا" في غزة خلال الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن 1032 نازحا فلسطينيا آخر لجأوا إلى تلك الملاجئ أُصيبوا أيضا، وأضاف أن العديد من مدارس الأونروا في القطاع تضررت.

وجاء في البيان أن "70 من المدارس المتضررة هي مدارس تابعة للأونروا، منها 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ للنازحين داخليا".

وأوضح البيان: "أُصيبت عدة مدارس، بما في ذلك مدارس الأونروا، بشكل مباشر في غارات جوية إسرائيلية أو قذائف الدبابات".

وفي الوقت نفسه، أصبحت محافظة رفح في أقصى جنوب غزة حاليا، هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في غزة، إذ تبلغ الكثافة 12 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، بعد وصول عشرات آلاف النازحين إلى هناك بحثا عن الأمان، منذ 3 ديسمبر/كانون الأول، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وبشكل عام، نزح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون أكثر من 85% من سكان غزة، من أنحاء القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم حوالي 1.4 مليون لجأوا إلى منشآت الأونروا، بحسب الأونروا.