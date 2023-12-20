(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق يتضمن وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.

وقال بايدن للصحفيين لدى وصوله إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن: "لا توجد توقعات في هذه المرحلة، لكننا ندفع" في هذا الاتجاه.

في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن إطارًا عامًا قد ظهر في المحادثات من شأنه أن يتضمن إطلاق سراح الرهائن على مراحل مقابل وقف القتال.

لكن المصادر أكدت أن الصفقة ليست وشيكة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "إن هذه مناقشات ومفاوضات جادة للغاية، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة ما".

وقال كيربي إنه ليس لديه أي شيء محدد ليعلنه الأربعاء.

وطُلب من بايدن أيضًا الرد على تقارير من وزارة الصحة الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس في غزة حول أن عدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر من المرجح أن يتجاوز 20 ألفًا في وقت لاحق الأربعاء. وحينها، قال الرئيس للصحفيين المسافرين معه قبل صعوده الطائرة، "إنه أمر مأساوي".