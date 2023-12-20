مقتل عدة أشخاص جراء ضربات إسرائيلية قرب مستشفى في جنوب غزة

نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

فيديو يظهر المشهد بعد قصف مستشفى ناصر في غزة.. ومقتل فتاة بُترت ساقها سابقا

غزة تودع مصور الجزيرة سامر أبو دقة في أكثر حرب دموية للصحفيين منذ عام 1992

مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.. المستشفيات على حافة الانهيار

"مروع ومخيف".. مراسلة CNN تصف بعض ما شاهدته في غزة خلال مرافقة فريق طبي إماراتي

فيديو يظهر المشهد بعد قصف مستشفى ناصر في غزة.. ومقتل فتاة بُترت ساقها سابقا

مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.. المستشفيات على حافة الانهيار

مراسلة CNN ترصد المأساة من داخل غزة: لمحة من نافذة على الجحيم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهرت مقاطع فيديو عدة من منطقة رفح جنوب قطاع غزة سلسلة من الضربات القوية، الأربعاء، بما في ذلك عدة ضربات بالقرب من المستشفى الكويتي.

وقال صحفيون في المنطقة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية وأن عدة أشخاص قتلوا.

تُظهر مقاطع الفيديو، التي حددت شبكة CNN موقعها الجغرافي، أضرارًا جسيمة لحقت بما يبدو أنه مبنى سكني.

كما تم قصف مسجد قريب من المستشفى الكويتي في رفح، وفقًا لمقطع فيديو تم تحديد موقعه الجغرافي، إضافة إلى شهادات الصحفيين حول ما حدث.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة رويترز من مكان الحادث أشخاصًا يركضون من موقع إحدى الغارات وسط الدخان والغبار، كما أظهر أطفالا مصابين يتم نقلهم إلى سيارات الإسعاف. وقالت امرأة لرويترز: "كنا نطبخ فقط... لا أحد في مكاننا باستثناء بعض الأشخاص الذين نزحوا من (المنطقة) الشرقية".

وأظهر الفيديو أيضًا رجالًا يمرون بين الأنقاض في محاولة لإنقاذ الناس.

وكانت شبكة الجزيرة تبث على الهواء مباشرة في مكان قريب عندما سُمعت صواريخ في السماء. وبينما كان الناس ينحنون وينظرون إلى الأعلى، تبعت سلسلة من الانفجارات القوية في مكان قريب في تتابع سريع. قامت CNN بتحديد الموقع الجغرافي لموقع البث.

وسألت CNN الجيش الإسرائيلي عن أهداف أي غارات جوية في المنطقة. وتقع منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وهي مكتظة بالنازحين الذين طلبت إسرائيل منهم الإخلاء من مناطق مختلفة من القطاع.